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Китайский блогер дал совет, как превратить чеснок в лекарство

Китайский блогер дал совет, как превратить чеснок в лекарство

Традиционная медицина предупреждает, что у этого растения есть и минусы. Например, чрезмерное употребление может сказаться на печени.
Чеснок можно использовать не только как приправу, но и как лекарство — благодаря содержанию в нём аллицина, сообщает life.ru

Чтобы получить это органическое соединение, нужно есть чеснок нарезанным, измельчённым, раздавленным или тушенным в воде, но не сырым. Полезных свойств добавляет растению уксус, уверяет автор китайского блога на Sohu.

"Чеснок богат белком, олигосахаридами, полисахаридами и минералами, а также сульфидами. Уксус не оказывает влияния на эффективность аллицина, а вместо этого даже добавляет ему дополнительные полезные свойства", — говорит блогер.

Наряду с этим автор отмечает, что, по мнению китайских докторов, употребление слишком большого количества чеснока вредит глазам. Также при увлечении чесноком можно заработать раздражение слизистой оболочки желудка либо усугубить симптомы болезни печени.
life.ru
  • Сегодня, 07:53
  • DTV
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