Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Netflix купил права на фильмы Брат и Брат 2
Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня, их превью уже появились на сайте платформы.
Стриминговый сервис Netflix купил права на показ российских фильмов Брат и Брат 2 режиссера Алексея Балабанова, сообщает Медуза.
Фильмы будут доступны к просмотру на Netflix с 1 июня. Их превью уже появились на сайте платформы. В англоязычной версии Netflix они будут называться Brother и Brother/2. On The Way Home.
Netflix приобрел права на фильмы у российской кинокомпании СТВ, сооснователем которой был Алексей Балабанов. Сумма сделки не сообщается.
Как отмечает The Bell, Брат и Брат 2 станут первыми старыми российскими фильмами, которые появятся на Netflix. До сих пор сервис выкупал права на новые проекты.
Напомним, что в конце мая Netflix объявил о съемках своего первого оригинального российского сериала. Им станет современная версия Анны Карениной со Светланой Ходченковой в главной роли.
- Сегодня, 07:56
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.