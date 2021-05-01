В Париже издали неизвестные письма автора "Маленького принца". Издательский дом "Галлимар" опубликовал 170 писем из переписки французского писателя Антуана Сент-Экзюпери с его музой, художницей Консуэло Сунсин-Сандовал, сопроводив послания собственными рисунками их авторов.
По случаю 75-й годовщины выхода в свет во Франции повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц", который переведен на 457 языков и по числу переводов уступает на данный момент только Библии, в Лионе, на родине писателя, вновь открылась выставка "Маленький принц на планете людей". Как сообщили корреспонденту ТАСС ее организаторы, минувшей осенью она проработала лишь несколько дней из-за второй волны пандемии и теперь продлится до ноября.
[b]Как рождался сюжет[/b Именно в этой переписке родился первый набросок планетарного бестселлера: "Жил-был ребенок, который однажды нашел сокровище. Но оно оказалось слишком трудным для малыша, чьи глаза не могли его понять, а руки - удержать, и в итоге им овладела грусть". Это письмо с изложением литературного замысла Антуан де Сент-Экзюпери направил возлюбленной осенью 1930 года из Буэнос-Айреса.
В следующем году они поженились. Оставаясь пилотом, Сент-Экзюпери посвящал много времени литературе и журналистике. "В его глазах писатель не мог быть просто рассказчиком историй, он был обязан находиться в центре событий", - отметил исследователь его творчества Ален Вирконделе. В 1935 году в Москве Сент-Экз, как называли его друзья, стал единственным иностранцем, которому разрешили подняться на борт воздушного гиганта АНТ-20 "Максим Горький". Год спустя он отправлял из Мадрида репортажи о гражданской войне в Испании. В период немецкого вторжения во Францию он сражался во фронтовой авиации, но после оккупации страны демобилизировался и уехал в Нью-Йорк.
Весной 1943 года писателю и его музе вновь предстояла разлука. Сент-Экзюпери настоял на возвращении во французскую армию. "Огромным утешением в наступившем для меня одиночестве, - признавалась Консуэло, - стало твое первое большое письмо, в котором ты сожалел, что "Маленький принц" не был посвящен мне... Ведь я так боюсь исчезнуть из твоего сердца". "Консуэло, дорогая, помолись за старика, который воюет, несмотря на седую бороду", - утешал он ее в июле 1944 года.
[b]Особая миссия [/b]В конце июля 1944 года майор Антуан де Сент-Экзюпери отправился в полет с авиабазы на Корсике. Ему предстояло произвести фотосъемку накануне десантной операции на юге Франции. Миссия была секретной, о дате операции знали немногие. Полет над Средиземным морем занимал несколько часов, и на борту двухмоторного самолета не было вооружений.
Фрагменты самолета "Лайтнинг", пропавшего на широте Марселя, подняли из моря только в 2003 году. Спустя пять лет бывший пилот люфтваффе Хорст Рипперт признался журналистам, что 31 июля 1944 года сбил "Лайтнинг" именно в той зоне, где находился французский летчик, и видел крушение самолета.
Сент-Экзюпери не оставил завещания, и права наследников на литературное наследие были определены соглашением между членами семьи: половину авторских гонораров должна была получить жена, вторую - другие родные писателя. Консуэло ушла из жизни в 1979 году.
"Будучи священником вот уже 59 лет, я не прекращаю благодарить Бога за каждую страницу "Маленького принца", - написал аббат и пилигрим Стан Ружие. - Эта книга проникнута верой".
В Фонде Антуана де Сент-Экзюпери напомнили, что для произведений писателей, погибших за Францию, защита авторских прав сохраняется на протяжении 88 лет. Таким образом, права на книгу, разошедшуюся в мире тиражом более 200 млн экземпляров, защищены до 2032 года.