Прибывшие на место происшествия сотрудники ОГАИ выяснили, что Toyota Camry двигалась по главной дороге из Слободзеи в Тирасполь. В серой иномарке находились водитель и двое пассажиров – мужчина и женщина.
В центре села Карагаш со второстепенной улицы Одесской выехала Toyota Yaris. В красной легковушке были двое мужчин, один из них – 40-летний владелец авто. Водитель проигнорировал требование знака «Уступите дорогу» и столкнулся с Camry. От удара машины развернуло с такой силой, что отбросило на тротуар, передает пресс-центр МВД ПМР.
В момент аварии на тротуаре находились две женщины с малышами в колясках. Серую Camry откинуло на них, после авто опрокинулось на крышу. Скорую помощь и милицию вызвали очевидцы.
Всех участников ДТП – 7 взрослых и двоих малышей – на машинах скорой помощи доставили в медучреждения. Детей отвезли в Республиканский центр матери и ребёнка.
Обстоятельства произошедшего и степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливаются.
Уже известно: двухмесячный малыш скончался, годовалый мальчик госпитализирован в хирургическое отделение РЦМиР.
По предварительным данным водитель и пассажир Toyota Yaris находились в состоянии алкогольного опьянения. Кто был за рулём, мужчины не признаются.