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В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

Прибывшие на место происшествия сотрудники ОГАИ выяснили, что Toyota Camry двигалась по главной дороге из Слободзеи в Тирасполь. В серой иномарке находились водитель и двое пассажиров – мужчина и женщина.

В центре села Карагаш со второстепенной улицы Одесской выехала Toyota Yaris. В красной легковушке были двое мужчин, один из них – 40-летний владелец авто. Водитель проигнорировал требование знака «Уступите дорогу» и столкнулся с Camry. От удара машины развернуло с такой силой, что отбросило на тротуар, передает пресс-центр МВД ПМР.

В момент аварии на тротуаре находились две женщины с малышами в колясках. Серую Camry откинуло на них, после авто опрокинулось на крышу. Скорую помощь и милицию вызвали очевидцы.

Всех участников ДТП – 7 взрослых и двоих малышей – на машинах скорой помощи доставили в медучреждения. Детей отвезли в Республиканский центр матери и ребёнка.

Обстоятельства произошедшего и степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливаются.

Уже известно: двухмесячный малыш скончался, годовалый мальчик госпитализирован в хирургическое отделение РЦМиР.

По предварительным данным водитель и пассажир Toyota Yaris находились в состоянии алкогольного опьянения. Кто был за рулём, мужчины не признаются.

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

В селе Карагаш в результате ДТП погиб ребенок

mvdpmr.org
  • Вчера, 16:45
  • DTV
  • Просмотров: 134
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