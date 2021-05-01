В Молдове состоялся мировой рекорд по проведению самой длинной экскурсии по стране без автомобиля.
Его установил известный в Молдове гид, путешественник и спортсмен Фёдор, который вместе с группой экскурсантов пешим ходом и легким бегом преодолел в течение 24 часов 103 километра по маршруту Комрат - Чимишлия-Хынчешты - Кишинев.
Пока этот рекорд по самой длинной экскурсии без автомобиля является национальным, а мировым он станет позже, после проверки документов, и в течение полугода будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает noi.md.
Экскурсия началась в 5 утра 29 мая в Комрате, а завершилась в 5 утра 30 мая в Кишинёве. Экскурсия проходила прямо по маршруту следования с остановками в Комрате, Чимишлии, Хынчештах и Кишинёве. На протяжении всего путешествия участники останавливались у достопримечательностей, чтобы узнать их историю и отдохнуть. 24 часа участники экскурсии провели без сна. На забег было приглашено несколько экспертов из туристической отрасли, которые зафиксировали результат для Книги рекордов Гиннесса.
Планируется, что еще одно попадание Молдовы в Книгу рекордов Гиннесса повысит интерес к нашей стране, будет способствовать развитию туризма.
В установлении нового рекорда Молдовы и мира участникам помогало National Records Agency, которое фиксирует все рекорды Молдовы и составляет всю необходимую документацию.