Каждый год, в последнее воскресенье мая, в Республике Молдова отмечается День Днестра. Памятная дата установлена постановлением парламента, чтобы подчеркнуть важность реки Днестр, как основного водного бассейна страны.
Специалисты давно бьют тревогу, говоря о том, что экологическое положение самой реки и природных ресурсов ее бассейна за последние десятилетия не изменилось в лучшую сторону. Медленное течение, нехватка воды, обмеление и похолодание воды в Днестре — эти беды, обострившиеся из-за работы каскада ГЭС на Украине, уже приводят к исчезновению рыбы в одной из важнейших водных артерий. Изменение температурного режима в реке угнетает деятельность организмов, которые обеспечивают самоочищение воды, и мешает естественным процессам, которые проходят в Днестре.
По заявлению экологов, притоки несущественно влияют на поступление воды в Днестр. На долю малых рек приходится лишь 3−4 процента поступления воды в днестровский бассейн.