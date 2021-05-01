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Последнее воскресенье мая - день Днестра в Молдове

Последнее воскресенье мая - день Днестра в Молдове

Каждый год, в последнее воскресенье мая, в Республике Молдова отмечается День Днестра. Памятная дата установлена постановлением парламента, чтобы подчеркнуть важность реки Днестр, как основного водного бассейна страны.

Специалисты давно бьют тревогу, говоря о том, что экологическое положение самой реки и природных ресурсов ее бассейна за последние десятилетия не изменилось в лучшую сторону. Медленное течение, нехватка воды, обмеление и похолодание воды в Днестре — эти беды, обострившиеся из-за работы каскада ГЭС на Украине, уже приводят к исчезновению рыбы в одной из важнейших водных артерий. Изменение температурного режима в реке угнетает деятельность организмов, которые обеспечивают самоочищение воды, и мешает естественным процессам, которые проходят в Днестре.

По заявлению экологов, притоки несущественно влияют на поступление воды в Днестр. На долю малых рек приходится лишь 3−4 процента поступления воды в днестровский бассейн.
  • Вчера, 17:04
  • DTV
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