В канадском городе Камлупс на территории бывшей школы-интерната для индейцев были обнаружены захороненные останки 215 детей, которые долгое время считались пропавшими без вести.
Как сообщает 29 мая CNN, раскопки были начаты по инициативе местной индейской общины. Отмечается, что речь идет о пропавших детях, чьи смерти являлись «недокументированными случаями». Некоторым из найденных детей на момент смерти было всего по три года.
В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который разрешал изъятие земель коренных народов под нужды федерального правительства. Спустя шесть лет документ дополнили поправкой о создании специальных школ, которые получили название резидентских, пишет eadaily.com.
Эти учебные заведения находились под управлением католической церкви, туда принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество.
Власти плохо финансировали такие интернаты, с детьми там часто обращались жестоко, не оказывали должную медицинскую помощь, в результате они часто умирали от болезней.
Школа в Камлупсе была одним из крупнейших учебных заведений такого рода, которое функционировало с 1890 по 1969 год. Одновременно в ней могли находиться до 500 индейских детей.
Один из доживших до наших дней бывших учеников этого адского приюта рассказал телеканалу, что помнит, как из школы регулярно пропадали ребята. Однако другие ученики надеялись, что те не погибли, а просто сбежали.
На факт найденного массового захоронения индейских детей в своем Twitter отреагировал глава правительства Канады Джастин Трюдо.
«Информация о найденных останках в бывшей школе-интернате Камлупса разбивает мне сердце. Это болезненное напоминание о мрачной и постыдной главе истории нашей страны. Мои мысли со всеми, кого затронула эта тревожная новость», — написал премьер-министр.
Действительно ли болит сердце у господина Трюдо по данному поводу или нет, знает только он сам. Зато всему остальному миру теперь ясно, что у Канады точно нет никаких прав учить другие страны соблюдению прав человека, как она это любит делать вместе со своим соседом США.