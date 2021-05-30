Солдаты НАТО во время учений в Болгарии по ошибке захватили цех по производству оливкового масла в городе Пловдив.
Как выяснилось, завод находился неподалеку от военного аэродрома. Солдатам поставили задачу высадиться и взять под контроль определенную территорию. Однако военнослужащие НАТО плохо изучили карту и посчитали, что цех тоже входит в зону учений. Они перелезли через забор, ворвались в цех и, угрожая оружием сотрудникам, приказали им не двигаться. После этого военнослужащие обыскали помещение и только потом поняли, что опростоволосились, пишет mk.ru.
Хозяин цеха Марин Димитров назвал произошедшее унизительным и обратился в суд. В свою очередь, министр обороны Болгарии Георги Панайотов извинился за инцидент и назвал его недоразумением. При этом министерство обороны Болгарии совместно с американской стороной предложило предпринимателю компенсировать понесенные убытки. mk.ru