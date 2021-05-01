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В ВОЗ прокомментировали вероятность утечки коронавируса из лаборатории Уханя

В ВОЗ прокомментировали вероятность утечки коронавируса из лаборатории Уханя

Версия о том, что вспышку эпидемии коронавируса вызвала его утечка из китайской лаборатории в Ухане не исключается Всемирной организацией здравоохранения, сообщает The Guardian.

Об этом заявил председатель Глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагированию на них, которая координируется ВОЗ, доктор Дэйл Фишер в эфире BBC Radio 4, передает unian.net

Он отметил, что расследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о происхождении вируса только началось.

«Теория утечки из лаборатории не мешает, надо провести еще больше исследований», - сказал он.

Появление коронавируса в Китае

Официально о первых случаях заражения неизвестным ранее вирусом стало известно в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал продуктовый рынок в китайском Ухане.

В марте 2020 года после того, как COVID-19 распространился за пределы Китая, ВОЗ признала случившиеся пандемией.

Коронавирус и расследование ВОЗ

В середине января 2021 года команда из 13 экспертов Всемирной организации здравоохранения прибыла в китайский город Ухань, с которого началось распространение коронавируса в феврале 2020 года, чтобы провести собственное расследование об источнике инфекции.

Миссия работала в трех направлениях: расследовала связь между распространением вируса и животной средой, изучала характер распространения вируса в Ухане и анализировала пробы окружающей среды.

В черновике доклада ВОЗ отмечалось, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение, а версия об утечке из лаборатории «крайне маловероятна».

9 февраля работники ВОЗ провели с китайскими исследователями совместную пресс-конференцию по итогам четырехнедельной миссии. Ученые пришли к выводу, что Ухань мог быть не первым городом, где коронавирус передался людям, а животные, ставшие источником вируса, до сих пор не определены.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что будет продолжено расследование гипотезы о лабораторном происхождении коронавируса, хотя ее и считают "маловероятной".

Китайская сторона резко отрицает любые версии о лабораторном или искусственном происхождении COVID-19.

30 мая 2021 года в СМИ появилась информация о том, что британские спецслужбы считают версию об утечке COVID из лаборатории "правдоподобной".
unian.net
  • Сегодня, 07:32
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