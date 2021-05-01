Коечный фонд коронавирусных стационаров в Приднестровье постепенно сокращается. В полную силу функционируют слободзейский, рыбницкий и бендерский, причем, БЦГБ принимает как соматических пациентов, так и носителей COVID-19 (под разный функционал отведены отдельные корпуса). В РКБ на сегодняшний день проходят лечение 82 носителя вируса, сообщается на president.gospmr.org
Планы по дальнейшему сворачиванию инфекционных блоков лечгородка в силе. Госпитальная сеть на данный момент загружена менее, чем на треть. Снижение заболеваемости продолжается: средний показатель регистрации фактов COVID-19 – 22 случая в сутки.
«Несмотря на спад заболеваемости, расслабляться рано. Коронавирус непредсказуем, он ведет себя вопреки прогнозам и ожиданиям. Мы должны быть готовы на случай новой волны. Запас необходимых лекарств и СИЗ должен быть достаточным, а лечебные учреждения готовы к оперативному возвращению к работе с носителями инфекции», – нацелил Президент членов Оперштаба по профилактике и предотвращению распространения вируса.
Обсуждали на совещании дальнейшие перспективы вакцинации приднестровцев.
Почти четыре тысячи человек предпочли «AstraZeneca», 374 – уже закончили курс. Первым компонентом российского препарата «Спутник V» привито 28,3 тысячи человек, вторым – 1220 человек. Есть и те, кто отдал предпочтение «Pfizer». Прививочная кампания этим препаратом возобновится в ближайшее время: уже сегодня ожидается поставка 1000 доз. Вадим Красносельский выразил благодарность всем, кто имеет отношение к обеспечению приднестровцев средствами профилактики коронавируса.
На заседании Оперштаба Главу государства проинформировали об организации предстоящего тестирования выпускников
приднестровских школ для поступления в российские вузы. На прохождение испытаний поступило 438 заявок. ЕГЭ проведут в период до 2 июля
. Определено 14 экзаменационных дат. Будет задействовано от 10 до 17 аудиторий ПГУ в день. Количество экзаменуемых, находящихся в одном помещении (в зависимости от его площади) – от 12 до 25 человек.
Среди тем, которые обсуждались на совещании при Президенте, – готовность к купальному сезону
. Он уже открыт и официально продлится до 26 сентября.
Это означает, что в обозначенный период вдоль береговой линии Днестра будут локально дежурить сотрудники аварийно-спасательных подразделений МВД. Они прошли обучающие курсы инспекторов-спасателей. Министр внутренних дел сообщил о проведенном водолазном обследовании и техническом освидетельствовании городских пляжей, а также о техническом укомплектовании спасательных постов. В столице также предусмотрено конное патрулирование зон отдыха у воды. Руслан Мова напомнил, что в минувшем году в течение купального сезона утонуло 14 человек. 13 из этих несчастных случаев произошли в местах, не разрешенных для купания. 9 погибших были в состоянии алкогольного опьянения. Еще девять человек, пятеро из которых дети, удалось спасти.
Говорили сегодня и об организации досуга у водоемов и открытых бассейнов. Требования ужесточены
. Введены дополнительные рекомендации по использованию пляжного оборудования. Из водных аттракционов разрешены только катамараны. В бассейнах использование горок под запретом. На территории пляжа нельзя готовить пищу. На контроле – исполнение санитарно-эпидемиологических требований.На совещании при Президенте говорили о ДТП в селе Карагаш
В ходе рабочего совещания Вадим Красносельский выразил соболезнования семье ребенка, погибшего 30 мая в дорожно-транспортном происшествии. Глава государства назвал произошедшее трагедий. Он поручил руководству МВД, Следственного комитета и Прокуратуры ПМР лично контролировать расследование, подчеркнув, что и сам будет держать разбирательство на контроле.
«У нас ужесточено законодательство в отношении тех лиц, кто управляет транспортным средством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения и в результате дорожно-транспортного происшествия лишает жизни одного человека или более», – напомнил Президент. Три года назад, по инициативе Вадима Красносельского, поддержанной профильными ведомствами и депутатским корпусом, была заметно усилена уголовная ответственность за нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств.
Сегодня Вадим Красносельский отметил, что необходимы и другие меры дисциплинирующего и профилактического характера, которые будут способствовать недопущению трагедий на дорогах. Он акцентировал внимание на том, что водитель транспортного средства, который, по предварительным данным, спровоцировал ДТП в Карагаше, был нетрезв. Каким было опьянение – алкогольным или наркотическим, установит следствие. При этом достоверно известно, что ранее этот гражданин привлекался к ответственности за немедицинский прием препаратов наркотического действия.
«Многие из тех, кто привлекался за употребление наркотиков, управляют личным транспортом и даже работают в сфере перевозок. Возможно, такого нигде нет, но давайте станем пионерами в этой сфере. Я предлагаю рассмотреть вопрос о том, чтобы гражданин, на которого составлен административный протокол за немедицинское употребление наркотических средств, лишался на какой-то период права на управление транспортными средствами. Я думаю, других вариантов нет. Лицо, которое употребляет наркотические средства, садится за руль. То, что он ставит свою жизнь под угрозу, – это его выбор, но он ставит под угрозу и жизни других людей… Я думаю, что таким образом мы проведем хорошую профилактику ДТП. Когда закон ужесточается с точки зрения привлечения виновных за нарушение правил дорожного движения или совершенных ДТП, всегда появляются какие-то защитники. Я советую каждому только одно: смотрите не с точки зрения нарушителя, а представьте себя своих родственников, близких людей на месте жертвы, тогда отношение поменяется, уверяю вас», – отметил Вадим Красносельский. Он сообщил, что будет инициировать внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.