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В Тирасполе возобновилась работа Российского консульства

В Тирасполе возобновилась работа Российского консульства

Подать документы на обмен загранпаспортов можно только в порядке электронной очереди

Приём документов на обмен загранпаспортов для лиц старше 14 лет ведется исключительно по электронной очереди. Записаться можно перейдя по ссылке moldova.kdmid.ru

Гражданам, не имеющим действующего загранпаспорта или внутреннего паспорта РФ, необходимо оплатить обязательную процедуру проверки у них российского гражданства. Стоимость такой процедуры 1 170 молдавских леев, сообщает Пункт выездного консульского обслуживания в Тирасполе на своей странице в Фейсбуке.

Для граждан, у которых срок действия загранпаспорта истек в период с 17.03.2020 г. по 30.06.2021 г., предусмотрена отдельная электронная очередь для освобождения от указанного консульского сбора в связи с отсутствием возможности своевременно заменить загранпаспорт.

С перечнем документов и иной важной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Посольства Российской Федерации в Республике Молдова - moldova.kdmid.ru

Напомним: вопросы, связанные с возобновлением полноценной работы Пункта выездного консульского обслуживания Посольства РФ в Тирасполе, обсудили 26 мая Президент ПМР Вадим Красносельский и посол России Олег Васнецов. Как отмечалось, обоснованная пандемией приостановка работы привела к скоплению документации. Не обработано порядка 20 000 заявлений. Как следствие, у российских граждан, проживающих в Приднестровье, появились дополнительные трудности с пересечением границ, поступлением в российские вузы и иной направленности, подчеркнул Вадим Красносельский в беседе с российским дипломатом.
  • Сегодня, 12:06
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