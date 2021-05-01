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Google признала, что следила за пользователями

Google признала, что следила за пользователями

Компания Google специально усложняла пользователям поиск настроек конфиденциальности, чтобы собирать информацию об их местоположении. Об этом передает Business Insider со ссылкой на материалы судебного процесса.
Таким образом Google продолжала получать информацию о геолокации, даже если у владельцев смартфонов эта функция была отключена. Также компания заставляла производителей гаджетов прятать от пользователей настройки конфиденциальности при помощи «активного искажения и/или сокрытия фактов», передает rtvi.com

В материалах суда указано, что данные о местоположении пользователей были собраны через Wi-Fi и приложения, которые не связаны с Google.

Летом прошлого года в США против компаний Amazon, Google и Microsoft подали иск из-за использования персональных данных без разрешения.

Жители Иллинойса Стивен Вэнс и Тим Янчик утверждают, что изображения их лиц появились в базе данных IBM без их согласия. По их словам, фотографии использовали для обучения систем распознавания лиц в Amazon, Microsoft и Alphabet.
  • Сегодня, 13:09
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