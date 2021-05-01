Идею алкозамков обсуждают уже больше десяти лет. В России вновь предложили ставить алкозамки в автомобили. Идею поддерживают службы такси и каршеринга. Минпромторг вновь вернулся к идее принудительной установки алкозамков на транспортные средства, водители которых попались на нетрезвом вождении. В настоящее время ведомство прорабатывает данную инициативу вместе с ГИБДД, сообщает bfm.ru
В ходе выставки «Интеллект машин и механизмов» замминистра Минпромторга Василий Шпак сообщил, что нетрезвых водителей будут вносить в базу данных и если кто-то из них снова попадется пьяным за рулем, то его принудительно заставят поставить алкозамки на все свои автомобили. Разумеется, за свой счет.
В ведомстве опасаются, что данные устройства потом могут демонтировать и чтобы этого избежать, за ними будет следить ГЛОНАСС. Вот как это работает: два раза в день будет посылаться сигнал на алкозамок и если от него нет обратной связи, транспортное средство заблокируется.
Идею также одобряют такси и службы каршеринга – они часто сталкиваются с нетрезвыми арендаторами. С помощью алкозамка можно не только определять наличие алкоголя в парах выдыхаемого воздуха, но и идентифицировать личность водителя. Последнее особенно актуально для компаний, предоставляющих услуги аренды автомобилей. Нередки случаи, когда клиенты получают доступ по поддельным аккаунтам. Предлагаемая мера убьет сразу двух зайцев: она не допустит вождения в пьяном виде и сделает невозможной передачу машины тем, кто использует не свою учетную запись.