1 июня, в Тирасполе возобновят свою работу все библиотеки города и филиалы библиотек. Работать учреждения будут в том же режиме, что и до пандемии коронавируса, но с соблюдением карантинных мер.
Как рассказала директор МУ «Централизованная библиотечная система» Татьяна Ряписова, посетить, к примеру, Центральную городскую библиотеку им. А. С. Пушкина можно с 10:00 до 18:00. В субботу и понедельник учреждение работает с 10:00 до 17:00. Выходной - воскресенье.
«Среди ограничений остаются масочный режим, обработка рук, измерение температуры, а также социальная дистанция. Так, в читальных залах расстояние между посетителями должно быть 1,5 метра. Это значит, что одновременно в зале может находиться пять человек. В Отделах 1-2 человека», - пояснила директор.
Напомним, что из-за увеличения случаев заражения коронавирусом 22 марта этого года все библиотеки столицы и библиотечные системы временно приостановили свою работу. Решением Оперштаба они снова возобновляют свою деятельность.