На 1 января 2021 года средний размер страховой пенсии в России составил 16 789 рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счётной палаты.
После индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам на 6,3% средний размер выплат увеличился на 1032,25 рубля и составил 17 535,98 рубля.
"В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7%) больше, чем на начало 2020 года", — говорится в аналитической записке, пишет life.ru.
Также в СП сообщили, что количество пенсионеров, получающих федеральную социальную доплату, в 2021 году уменьшилось на 0,7%, составив около 2,9 миллиона человек. При этом средний размер доплаты, по данным на 1 апреля, повысился с 1980,07 рубля до 2184,07.
Бюджет ПФР, согласно данным Счётной палаты, показал дефицит в 5,149 миллиарда рублей. Контрольное ведомство добавило, что доля федерального бюджета в нём снизилась с 43,5% до 38,5%. life.ru