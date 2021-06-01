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Суд Москвы проверит законность приговора Карине Цуркан, осужденной за шпионаж

Суд Москвы проверит законность приговора Карине Цуркан, осужденной за шпионаж

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 июня рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, осужденной на 15 лет колонии за шпионаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"23 июня в 11:00 мск в Первом апелляционном суде состоится судебное заседание по делу Карины Цуркан", - сказала собеседница агентства.

Мосгорсуд 29 декабря прошлого года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор, передает ТАСС.

Генпрокуратура после оглашения приговора внесла апелляционное представление на приговор Цуркан, не согласившись с зачетом времени в СИЗО в срок наказания в колонии, потребовав приравнять один день под стражей к одному дню в колонии. Как рассказал ранее ТАСС адвокат Цуркан Иван Павлов, прокуратура считает, что по статьям "Шпионаж" не действует правило о зачете наказания день в СИЗО за полтора дня в колонии. Защита осужденной считает, что необходимо полностью отменить приговор, а Цуркан - оправдать.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.
tass.ru
  • Сегодня, 15:37
  • DTV
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