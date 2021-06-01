Президент ПМР Вадим Красносельский в Верховный Совет направил законопроект о повышении пенсий сотрудникам Минобороны и МВД, а также ряда других ведомств. Рассмотреть его должны до 3 июня, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу главы государства.
В пояснительной записке указано, что реализация данного проекта закона не потребует дополнительных финансовых затрат, так как будет осуществляться в пределах утвержденных ранее лимитов на данные цели.
Официальными представителями Президента при обсуждении указанного законопроекта назначили руководителей Минфина, Минсоцзащиты, а также первого заместителя министра финансов и начальника Государственной бюджетной службы Минфина.
Накануне Вадим Красносельский подписал закон об увеличении с 1 мая 2021 года заработной платы бюджетников и денежного довольствия военнослужащих.