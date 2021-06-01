Dnestr.TV

 
0

Ученые потребовали запретить продажу солнцезащитных кремов – они вызывают рак

Ученые потребовали запретить продажу солнцезащитных кремов – они вызывают рак

Независимая лаборатория Valisure нашла химический канцероген бензол в 78 солнцезащитных кремах. Исследователи призывают Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отозвать эти продукты.

Об этом сообщает издание Live Science. Ученые протестировали около 300 солнцезащитных средств и обнаружили, что 27 процентов содержат бензол, который может спровоцировать развитие раковых опухолей. 14 продуктов содержат бензол выше двух частей на миллион, что превышает безопасный предел, установленный FDA для концентрации бензола в медицинских препаратах, передает sibkray.ru

Бензол представляет собой бесцветную или светло-желтую жидкость, которая производится в результате деятельности человека — например, вследствие автомобильных выбросов и сжигания угля и нефти. Это химическое вещество также используется в производстве некоторых пластиков, каучуков, красителей, моющих средств, лекарств и пестицидов.

Воздействие высоких уровней бензола вызывает развитие злокачественных опухолей у людей, включая лейкоз. Управление по технике безопасности и гигиене труда США ограничивает воздействие бензола в воздухе на рабочем месте до одной части на миллион (ppm) в день и максимум пять ppm в течение 15-минутного периода. Агентство по охране окружающей среды ограничивает содержание бензола в питьевой воде до 0,005 частей на миллион, что также является пределом для воды в бутылках
sibkray.ru
  • Сегодня, 20:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Новые цены на топливо
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна