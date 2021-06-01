На площадке Минздрава состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни у населения ПМР. Вторая рабочая встреча была посвящена онкологическим заболеваниям.
С докладом выступила главный онколог республики – Алина Андреева. Она отметила актуальность вопроса в мире: рак является второй из основных причин смертности в мире. В прошлом году от этого заболевания умерли 9,9 млн людей. На протяжении последних десяти лет в Приднестровье наблюдалась тенденция к росту заболеваемости злокачественными новообразованиями: грубые интенсивные показатели (на 100 тыс. населения) возросли на 17,8% (с 321,9 в 2009 г. до 391,5 в 2019 г.), сообщается на сайте Минздрава.
Наиболее распространенные виды рака – рак молочной железы, кожи, трахеи, бронхов, легкого и колоректальный рак. Максимальный уровень совокупной онкологической заболеваемости отмечается в возрастной группе 70 лет и старше (34,3%).
На конец 2020 года контингент больных, состоявших на учете в онкологических кабинетах республики, был равен 11 765 человек. В структуре смертности отмечены следующие данные: рак легких - 12%, рак молочной железы – 9,90%, рак прямой кишки – 8%. В течение года с момента установления диагноза умерли более 21% пациентов.
«9 из 10 смертей, вызванных раком легких, обусловлены пристрастием к табаку. Иными словами, 90% всех случаев рака легких можно предотвратить, отказавшись от этой вредной привычки», - подчеркнула Алина Андреева.
Докладчик объяснила, что показатели смертности зависят от своевременности установленного диагноза и проведенного лечения. Причем, непосредственно онколог подключается на втором этапе – вначале болезнь должен распознать специалист первичного звена.
Поэтому в нынешнем учебном году студенты-медики изучают доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения совместно с профильными специалистами. Так онкологи хотят сформировать онко-настороженность у врачей всех специализаций.
Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами риска: высокий индекс массы тела, дефицит овощей и фруктов в рационе, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя. Поэтому в части профилактики новообразований Алина Андреева предлагает усилить междисциплинарное сотрудничество – просветительские материалы в СМИ, лекции и семинары в образовательных учреждениях, проекты, направленные на формирование культуры питания и наблюдения за своим здоровьем. Так, озвучена идея сделать флюорографию обязательной для всех категорий граждан, а не только для декретированных групп.
Глава ведомства Кристина Албул считает целесообразным актуализировать скрининги, выездное тестирование на ВИЧ и флюорографию в отдаленных населенных пунктах: «У нас есть опыт и хорошие результаты таких мероприятий, они достаточно востребованы среди населения. Пандемия заставила отложить эту работу, но в следующем году мы намерены ее возобновить. Причем не только к каким-то особенным дням, а на системной уровне».
Предложения госадминистрации Бендер касаются мер поддержки заболевших граждан, стимулирования кафе здорового питания, программ экологического земледелия и комплекса мероприятий по созданию доступности спорта и его привлекательности для молодежи. Дубоссарская госадминистрация подчеркнула важность работы со школьниками в части объяснения причинно-следственных связей между вредными привычками и проблемами со здоровьем. Министерство просвещения отметило необходимость возобновить диетическое питание и утреннюю гимнастику в школах. Все предложения будут направлены на рассмотрение в Администрацию Президента. minzdrav.gospmr.org