Dnestr.TV

 
0

Лукашенко пригласил в Белоруссию желающих задать вопросы Протасевичу

Лукашенко пригласил в Белоруссию желающих задать вопросы Протасевичу

Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них (у ведущих это дело следователей. — Прим. ред.) будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе" - сказал Александр Лукашенко, передает ria.ru

Также глава государства прокомментировал публикации о том, что Протасевич, находясь на борту самолета, высказывал опасения, что в случае приземления в Минске ему грозит смертная казнь.

"А наши журналисты оправдывали, что у нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", — заключил Лукашенко.

В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.

Как заявляла официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова, ведомство расследует факты участия Протасевича в деятельности террористической организации, применения оружия массового поражения и геноцида. По законам ЛНР ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Первого июня республика обратилась к Минску с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с участием фигуранта.

Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Двадцать третьего мая он летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс, борт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщения о минировании, оказавшегося ложным.

Журналиста задержали при проверке документов. В республике против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вместе с молодым человеком задержали гражданку России Софью Сапегу. По сведениями МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в августе-сентябре 2020 года. Девушка арестована на два месяца.

Лукашенко заявил, что расследование в отношении обоих фигурантов должно проводиться в Белоруссии и "это непреклонно".

ria.ru
  • Сегодня, 06:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Украина построит мост через Днестр в Молдову стоимостью ...
  • Путин: Россия поможет решить приднестровскую проблему п ...
  • Про нас иначе. Ангелы земли
  • Новые цены на топливо
  • Свободное пересечение границы продлевается, и о других ...
  • Живая память потомков
  • Посол США в РМ: Приднестровье должно находиться под адм ...
  • Газпром подал в суд иск о взыскании с Молдовы долгов за ...
  • В России обновили правила выдачи загранпаспортов
  • Минимум для жизни за апрель 2021 года
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна