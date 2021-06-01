Национальная комиссия здравоохранения КНР (NHC) заявила о первом подтвержденном случае заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3.
Как отмечается, 41-летний мужчина в восточной провинции Цзянсу был госпитализирован 28 апреля из-за повышения температуры и других симптомов. 28 мая ему был поставлен диагноз "птичий грипп H10N3". В комиссии при этом не приводят подробностей о том, как мужчина был заражен вирусом.
Пациент находился в стабильном состоянии и был готов к выписке из больницы. У его близких не выявили заболевания. Как отметили в комиссии, о других случаях заражения людей H10N3 в мире ранее не сообщалось.
H10N3 - это низкопатогенный штамм вируса домашней птицы, и риск его распространения в больших масштабах был очень низким, добавили в комиссии.
В Китае присутствует множество различных штаммов птичьего гриппа, некоторыми из них эпизодически заражаются люди, которые, как правило, работают с птицей.