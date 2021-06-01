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Украина нуждается в специалистах с профессиональным образованием - МОН

Украина нуждается в специалистах с профессиональным образованием - МОН

Лишь 20% выпускников украинских школ идут учиться в учреждения профессионального образования.

В Украине 80% выпускников школ выбирают высшее образование, и только 20% - идут в учреждения профессионального образования. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки со ссылкой на заместителя главы ведомства Игоря Гарбарука.

Он отметил, что в Европе наблюдается совсем иная тенденция, когда 70% европейской молодежи после выпуска из школы получает профессию, а уже получив ее решают, продолжать учебу идти работать.

Гарьарук считает, что Украине нужно ориентироваться на этот опыт, ведь украинский рынок труда остро нуждается в специалистах с профессиональным образованием, пишет korrespondent.net.

"С 2016 года в какой-то части, особенно два последних года, ситуация со сферой профессионального образования начала меняться. На уровне государства, на уровне политических коммуникаций, начали менять отношение к профессиональному образованию", - отметил Гарбарук.

Он также рассказал о результатах модернизации профтехзаведения.

"За средства государственного бюджета уже создано около 200 учебно-практических центров. Они позволяют администрациям не только улучшать качество подготовки учащихся, но и зарабатывать дополнительные средства. Это дает учреждению профессионального образования улучшить подготовку учащихся и стать более привлекательными для поступающих, проводить учебные курсы для взрослых или повышение квалификации для работающих специалистов и так далее", - отметил заместитель главы МОН.

Напомним, в Украине стартовало ВНО-2021. У украинских абитуриентов началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым провели тестирование по химии.

Также в МОН оценили падение качества образования во время карантина. Минобразования регулярно мониторит качество знаний учащихся и считает, что дистанционное обучение снизило его на 8%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:34
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