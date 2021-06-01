Лишь 20% выпускников украинских школ идут учиться в учреждения профессионального образования.
В Украине 80% выпускников школ выбирают высшее образование, и только 20% - идут в учреждения профессионального образования. Об этом во вторник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки со ссылкой на заместителя главы ведомства Игоря Гарбарука.
Он отметил, что в Европе наблюдается совсем иная тенденция, когда 70% европейской молодежи после выпуска из школы получает профессию, а уже получив ее решают, продолжать учебу идти работать.
Гарьарук считает, что Украине нужно ориентироваться на этот опыт, ведь украинский рынок труда остро нуждается в специалистах с профессиональным образованием, пишет korrespondent.net.
"С 2016 года в какой-то части, особенно два последних года, ситуация со сферой профессионального образования начала меняться. На уровне государства, на уровне политических коммуникаций, начали менять отношение к профессиональному образованию", - отметил Гарбарук.
Он также рассказал о результатах модернизации профтехзаведения.
"За средства государственного бюджета уже создано около 200 учебно-практических центров. Они позволяют администрациям не только улучшать качество подготовки учащихся, но и зарабатывать дополнительные средства. Это дает учреждению профессионального образования улучшить подготовку учащихся и стать более привлекательными для поступающих, проводить учебные курсы для взрослых или повышение квалификации для работающих специалистов и так далее", - отметил заместитель главы МОН.
Напомним, в Украине стартовало ВНО-2021. У украинских абитуриентов началась основная сессия внешнего независимого оценивания. Первым провели тестирование по химии.
Также в МОН оценили падение качества образования во время карантина. Минобразования регулярно мониторит качество знаний учащихся и считает, что дистанционное обучение снизило его на 8%. korrespondent.net