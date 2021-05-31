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Более 60% продуктов Nestle не подходят для здорового питания

Более 60% продуктов Nestle не подходят для здорового питания

Компания Nestle признала, что большая часть их продукции не соответствует принципам здорового питания. Более того, несколько линеек ее продуктов никогда не станут здоровыми, сколько бы их не обновляла компания.
Об этом сообщила в понедельник газета "Файнэншл таймс" со ссылкой на попавшую в ее распоряжение презентацию компании, занимающей первое место в мире по объемам производства продуктов питания , сообщает vedomosti.ru
Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.
Отмечается, что лишь 37 процентов еды и напитков компании получили оценку выше 3,5 по пятибалльной рейтинговой системе. Корм для животных и лечебное детское питание не учитывались.

99 процентов кондитерских изделий и мороженого Nestle не прошли порог в 3,5 балла. Именно столько нужно для признания продукции здоровой. Не соответствует показателям и 96 процентов напитков компании.

Самыми здоровыми продуктами признаны вода и молочные продукты Nestle.
  • Сегодня, 09:56
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