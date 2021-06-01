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Игорь Додон предрек массовые протесты в Молдавии

Игорь Додон предрек массовые протесты в Молдавии

Экс-президент Молдовы, сопредседатель избирательного блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах в стране возможны протесты.
"Если правые партии получат правительство и парламент, то у нас будут серьезные проблемы внутри страны, то есть приостановка социальных программ, будет проблема с экспортом, потому что правые хотят отказаться от статуса наблюдателя при ЕАЭС, у нас начнутся преследования экономических агентов.
Я не исключаю, что в этом случае после парламентских выборов в стране будут массовые протесты", - заявил Додон в эфире телеканала Ren Moldova, передает ria.ru

Он считает, что правые партии после победы полностью дестабилизируют ситуацию в стране.

Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. Соцпартия и Компартия Молдовы 12 мая создали избирательный блок "Коммунисты и социалисты", чтобы вместе побороться за мандаты депутатов.
  • Сегодня, 10:34
  • DTV
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