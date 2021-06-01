Экс-президент Молдовы, сопредседатель избирательного блока "Коммунисты и социалисты" Игорь Додон заявил, что в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах в стране возможны протесты. "Если правые партии получат правительство и парламент, то у нас будут серьезные проблемы внутри страны, то есть приостановка социальных программ, будет проблема с экспортом, потому что правые хотят отказаться от статуса наблюдателя при ЕАЭС, у нас начнутся преследования экономических агентов. Я не исключаю, что в этом случае после парламентских выборов в стране будут массовые протесты", - заявил Додон в эфире телеканала Ren Moldova, передает ria.ru
Он считает, что правые партии после победы полностью дестабилизируют ситуацию в стране.
Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. Соцпартия и Компартия Молдовы 12 мая создали избирательный блок "Коммунисты и социалисты", чтобы вместе побороться за мандаты депутатов.