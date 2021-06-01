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Будущие пожарные получат отсрочку от армии

Будущие пожарные получат отсрочку от армии
Верховный Совет поддержал предложение Президента ПМР об отсрочке от армии для будущих пожарных.
Инициатива главы государства направлена на укрепление кадров пожарной службы для обеспечения должного уровня пожарной безопасности в республике
В Верховном Совете сегодня обсудили вопрос дефицита специалистов в подразделениях пожарной охраны ГУпЧС , сообщает vspmr.org
Сегодня в структуре не хватает четверти пожарных от штатной численности. Недостаток личного состава особенно испытывают в Тирасполе и Бендерах. В следующем году ряды пожарных пополнят выпускники Слободзейского политехнического техникума. Государство может дать им отсрочку от армии. С таким предложением выступил Президент ПМР Вадим Красносельский. Депутаты поддержали соответствующие законопроекты (1, 2) главы государства в первом чтении.

Техникум в Слободзее – единственное в республике учреждение, которое обучает будущих пожарных и спасателей. Возможность получить среднее профессиональное образование по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» появилась в 2018 году. Сейчас обучается 3 группы по 30 человек. В 2022 году будет первый выпуск молодых специалистов.

«У ребят дополнительно идет строевая подготовка, так как мы их готовим к тому, что они будут проходить службу в военизированных частях. Эта специальность дает возможность работать не только в структурах МВД, пожарной части. Выпускники смогут работать и на предприятиях по охране труда, по технике безопасности. Учебное заведение полностью контролирует, куда распределяются ребята. За первый выпуск мы вообще не переживаем. МВД готово принять и в пожарные, и в спасательные части в связи с недостатком личного состава», – отметил в комментарии пресс-службе парламента директор Слободзейского политехнического техникума Владимир Бадюл.

Президент ПМР предлагает дать отсрочку будущим пожарным на время несения службы. В случае, если они увольняются до 27 лет, то призываются в Вооруженные силы, пояснил начальник Контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь. Инициатива главы государства направлена на укрепление кадров пожарной службы для обеспечения должного уровня пожарной безопасности в республике. Поправки вносятся в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». Корректируются также нормы закона «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике», так как необходимо на законодательном уровне закрепить право принимать в пожарную и аварийно-спасательную службу тех, кто имеет профессиональное образование в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но не прошел срочную военную службу.

«В прошлом году пожарные выезжали в среднем по 15 раз в сутки, в летний период и больше. Самое максимальное количество выездов – 28. Это опять-таки пожары в частном секторе и на дачных участках, и в лесопосадках. В этом году нам помогает погода, и количество выездов на пожары, на горение сухой травы, мусорных свалок и т.д. немного сократилось. В течение суток пожарные, если не отвлекает тушение пожаров, проходят пожарно-строевую подготовку, теоретическую подготовку. В общем служба не слишком отличается от армии», – рассказал Начальник управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, полковник внутренней службы Валерий Бурыкин.

Работу над принятыми в первом чтении законопроектами продолжит Комитет по законодательству. Второе чтение запланировано на пленарное заседание 9 июня.
  • Сегодня, 13:05
  • DTV
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