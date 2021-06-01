Верховный Совет поддержал предложение Президента ПМР об отсрочке от армии для будущих пожарных. Инициатива главы государства направлена на укрепление кадров пожарной службы для обеспечения должного уровня пожарной безопасности в республике В Верховном Совете сегодня обсудили вопрос дефицита специалистов в подразделениях пожарной охраны ГУпЧС , сообщает vspmr.org Сегодня в структуре не хватает четверти пожарных от штатной численности. Недостаток личного состава особенно испытывают в Тирасполе и Бендерах. В следующем году ряды пожарных пополнят выпускники Слободзейского политехнического техникума. Государство может дать им отсрочку от армии. С таким предложением выступил Президент ПМР Вадим Красносельский. Депутаты поддержали соответствующие законопроекты (1, 2) главы государства в первом чтении.
Техникум в Слободзее – единственное в республике учреждение, которое обучает будущих пожарных и спасателей. Возможность получить среднее профессиональное образование по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» появилась в 2018 году. Сейчас обучается 3 группы по 30 человек. В 2022 году будет первый выпуск молодых специалистов.
«У ребят дополнительно идет строевая подготовка, так как мы их готовим к тому, что они будут проходить службу в военизированных частях. Эта специальность дает возможность работать не только в структурах МВД, пожарной части. Выпускники смогут работать и на предприятиях по охране труда, по технике безопасности. Учебное заведение полностью контролирует, куда распределяются ребята. За первый выпуск мы вообще не переживаем. МВД готово принять и в пожарные, и в спасательные части в связи с недостатком личного состава», – отметил в комментарии пресс-службе парламента директор Слободзейского политехнического техникума Владимир Бадюл.
Президент ПМР предлагает дать отсрочку будущим пожарным на время несения службы. В случае, если они увольняются до 27 лет, то призываются в Вооруженные силы, пояснил начальник Контрольно-правового управления МВД Радион Чеботарь. Инициатива главы государства направлена на укрепление кадров пожарной службы для обеспечения должного уровня пожарной безопасности в республике. Поправки вносятся в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе». Корректируются также нормы закона «О пожарной безопасности в Приднестровской Молдавской Республике», так как необходимо на законодательном уровне закрепить право принимать в пожарную и аварийно-спасательную службу тех, кто имеет профессиональное образование в сфере пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, но не прошел срочную военную службу.
«В прошлом году пожарные выезжали в среднем по 15 раз в сутки, в летний период и больше. Самое максимальное количество выездов – 28. Это опять-таки пожары в частном секторе и на дачных участках, и в лесопосадках. В этом году нам помогает погода, и количество выездов на пожары, на горение сухой травы, мусорных свалок и т.д. немного сократилось. В течение суток пожарные, если не отвлекает тушение пожаров, проходят пожарно-строевую подготовку, теоретическую подготовку. В общем служба не слишком отличается от армии», – рассказал Начальник управления пожарной охраны Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, полковник внутренней службы Валерий Бурыкин.
Работу над принятыми в первом чтении законопроектами продолжит Комитет по законодательству. Второе чтение запланировано на пленарное заседание 9 июня.