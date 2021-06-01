Верховный Совет ПМР сегодня на пленарном заседании поддержал инициативу Президента ПМР Вадима Красносельского о повышении размера пенсионных выплат силовикам. Депутаты приняли законопроект «О внесении изменений и дополнения в Закон ПМР «О республиканском бюджете на 2021 год» сразу в двух чтениях, сообщает vspmr.org
В связи с дополнительным финансированием расходов по оплате труда по причине реализации решений по повышению заработных плат и иных выплат работникам бюджетной сферы и военнослужащим, произошли следующие изменения с размерами расчетного уровня минимальной заработной платы с 1 мая 2021 года:
1. Для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие закона «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике», а также для исчисления ежемесячного пожизненного содержания судьям в соответствии с Конституционным законом «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике»
1 РУ МЗП – 7,8 рубля ПМР
2. Для исчисления пенсий, ежемесячных пенсионных компенсаций лицам, на которых распространяется действие закона «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей»
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,6 рубля.
3. Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,3 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,9 рубля.
4. Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим и служащим Министерства обороны ПМР, Миротворческих сил ПМР
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,6 рубля.
5. Для начисления заработной платы, денежного довольствия, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, военнослужащим, сотрудникам и работникам Госслужбы исполнения наказаний МЮ ПМР
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,6 рубля.
6. Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам организаций сферы образования, здравоохранения, за исключением работников, получающих доплату до величины минимального размера оплаты труда
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,4 рубля.
7. Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих
а) работникам аппарата Верховного суда ПМР, Конституционного суда ПМР, Судебного департамента при Верховном суде ПМР, городских (районных) судов: - с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,3 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,9 рубля.
б) работникам аппарата Арбитражного суда ПМР: - с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,4 рубля.
8. Для исчисления ежемесячного денежного содержания (довольствия) прокурорским работникам в соответствии с Конституционным законом «О Прокуратуре Приднестровской Молдавской Республики»
1 РУ МЗП – 7,8 рубля
9. Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется в соответствии с законодательством ПМР о заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих, работникам функционального обеспечения работы органов прокуратуры
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,4 рубля.
10. Для начисления заработной платы, исчисления материальной помощи и иных выплат, уровень которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,4 рубля.
11. Для расчета предельного размера заработной платы (денежного содержания), установленного частью первой настоящего пункта, и суммарного размера заработной платы (денежного содержания), установленного частью второй настоящего пункта, работникам исполнительных органов государственной власти (включая подведомственные учреждения), законодательного органа государственной власти, Центральной избирательной комиссии ПМР
а) использующих для начисления заработной платы (денежного содержания): - с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,3 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,6 рубля.
б) использующих для начисления заработной платы (денежного содержания): - с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,8 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 8,1 рубля.
12. Для расчета предельного размера заработной платы (денежного содержания), установленного частью первой настоящего пункта, и суммарного размера заработной платы (денежного содержания), установленного частью второй настоящего пункта, работникам органов государственной власти, Счетной палаты ПМР, не использующих для начисления заработной платы (денежного содержания) РУ МЗП
- с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года 1 РУ МЗП – в размере 7,3 рубля; - с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2021 года – 1 РУ МЗП в размере 7,6 рубля.