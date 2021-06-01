На территории Приднестровской Молдавской Республики вводятся новые правила при обучении автовождению. По-новому, учиться и сдавать экзамены можно будет как на автомобилях с механической коробкой передач, так и с автоматической. Изменения уже вступили в силу и могут быть приняты к сведению руководством автошкол, сообщает newspmr.com
До недавнего времени в автошколах безальтернативно обучали вождению только на автомобилях с механической коробкой передач. Практика – тоже на механике. Хотя, по словам преподавателей, обучаемые спрашивали: «Почему нельзя учиться на автомате, если ездить потом именно на таких машинах?»
Закономерные претензии были услышаны и уже в этом году проходить обучение и сдавать экзамены можно будет на автомобилях с автоматикой. Для этого вносятся соответствующие изменения в программу обучения. Они будут несущественные. Только некоторые нюансы, касающиеся управления такими автомобилями. Так что, в дальнейшем у желающих обучаться на автомобилях с автоматической трансмиссией учебный процесс и сам экзамен будут происходить именно на таких транспортных средствах.
Изменения коснутся и процесса обучения, и записи в водительском удостоверении. Документ сохранит прежний внешний вид, но будет содержать пометку о том, что управлять транспортным средством соответствующей категории водитель имеет право «только на автоматической трансмиссии».
«Если водитель, прошедший обучение и сдавший экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, сядет за руль автомобиля с механической коробкой передач, он будет привлечён к административной ответственности за отсутствие права управления транспортным средством соответствующей категории», - заявили в контрольно-правовом управлении МВД ПМР.
Автошколы Приднестровья уже готовятся к нововведению, решают вопросы о закупке машин для обучения на автоматической коробке передач и вскоре граждане смогут выбрать – «механика» или «автомат».