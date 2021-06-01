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Молдову могут подключить к системе проверки ковид-сертификатов

Молдову могут подключить к системе проверки ковид-сертификатов

Молдова просит Европу подключить ее к системе проверки сертификатов вакцинации. Чиновники сферы здравоохранения РМ утверждают, что страна, которая пользуется безвизовым режимом, не должна иметь проблем с европейскими стандартами выдачи документов об иммунизации.

Более того - Национальный реестр вакцинации располагает опцией QR-код и переводами сертификатов на английский язык, передает publika.md

"Для выдачи сертификата в реестр вводится личный идентификационный номер. Автоматически выводятся данные о личности гражданина, возрасте, дата введения первой и второй доз, название производителя", - сказал эпидемиолог НАОЗ Вячеслав Гуцу.

Другой метод проверки сертификатов, выданных в стране - сканирование QR-кода.

"QR-код автоматически показывает личный идентификационный номер и имя гражданина, которому выдан сертификат", - отметил эпидемиолог НАОЗ.

Власти заявляют, что наши сертификаты о вакцинации соответствуют требованиям ЕС. То есть как только зеленый паспорт для европейских государств вступит в силу, третьи страны могут согласовать стандарты. Сейчас команда молдавских специалистов работает над последними аспектами по улучшению сертификата.

Европейский зеленый паспорт предусматривает три уровня эпидемиологической безопасности. Кроме сертификата о вакцинации, в европейскую базу данных вводится информация о положительных тестах за последние полгода, а также справки о выздоровлении. Во вторник Евросоюз запустил портал проверки паспортов COVID-19.

После 1 июля системой будут пользоваться все государства-члены. У третьих стран будет шесть недель на выдачу единого европейского сертификата вакцинации.

publika.md
  • Сегодня, 08:37
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