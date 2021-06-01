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Принят закон, разрешающий строительство на землях общего пользования

Принят закон, разрешающий строительство на землях общего пользования

Позволить строительство на земельных участках, предоставляемых в аренду для возведения капитальных, временных строений и сооружений на землях общего пользования в случаях, предусмотренных статьей 125-1 Земельного кодекса ПМР, предложило Правительство. При условии, что возведение капитальных строений, а также временных сооружений будет вестись без ущерба для целевого назначения земель общего пользования.

На сегодняшний день Земельный кодекс имеет перечень требований, при которых строительство может быть разрешено. Теперь базовый закон будет дополнен ситуациями, когда можно будет вести строительство на арендуемых земельных участках, передает пресс-служба ВС ПМР.

Принятие данной нормы закона позволит передавать земельные участки, в том числе под строительство капитальных строений и сооружений, а также временные строения и сооружения в случаях, предусмотренных статьей 125-1 Земельного кодекса ПМР. Верховный Совет принял законопроект в окончательном чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:42
  • DTV
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