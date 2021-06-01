Депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Олег Петрик и Степан Степанов инициировали поправки Кодекса об админправонарушениях, касающиеся правил рыболовства. Законопроект разработан на основании запроса Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды.
В правоприменительной практике возникали разночтения в том, что является грубым нарушением правил рыболовства. Депутаты предложили дать новое определение: понятие «грубое нарушение правил рыболовства» означает рыболовство в местах постоянного запрета во время нерестового периода; рыболовство запрещенными орудиями или способами; рыболовство на водных объектах территорий, относящихся к природно-заповедному фонду, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Кроме этого, законопроектом предлагается ослабить ответственность за нарушение правил рыболовства, установив такую меру, как предупреждение. Как отмечают авторы, сегодня рыболовы привлекаются к ответственности даже за незначительное правонарушение. Штрафы составляют 20–50 РУ МЗП (от 368 до 920 рублей). Это не соответствует принципу справедливости, считают депутаты Комитета по законодательству.
Мнение авторов инициативы было поддержано на пленарном заседании в первом чтении. Работу над законопроектом продолжит профильный комитет. vspmr.org