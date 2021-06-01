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Больничные листы, оформленные на время самоизоляции после возвращения с лечения за пределами республики, будут оплачиваться

Больничные листы, оформленные на время самоизоляции после возвращения с лечения за пределами республики, будут оплачиваться

С такой инициативой выступило Правительство, чтобы восполнить правовой пробел. Как пояснил замминистра здравоохранения Александр Кузнецов, в период действия чрезвычайного положения и карантина сформировалась ситуация, когда граждане, выезжающие на лечение за пределы Приднестровья, после возвращения на родину проходили 14-дневный карантин и получали соответствующий больничный лист. На тот момент в республике не было специально оборудованной лаборатории, которая бы позволила проводить ПЦР-исследования, а значит самоизоляция являлась обязательной мерой.

Однако в утвержденном перечне случаев, в которых предусмотрена выдача листа о нетрудоспособности, а значит и выплата пособия, не значилось плановое или экстренное направление на лечение за пределы ПМР. Основанием для оформления больничного являлись факты, когда граждан находился на самоизоляции после контакта с COVID-положительным, после выезда за границу на похороны близких родственников, официальных рабочих командировок, после выезда для прохождения промежуточной и итоговой аттестации в организациях образования. Также больничные листы выдавали родителям детей-дошкольников, сообщается на сайте Правительства.

Сегодня важно на законодательном уровне установить возможность оформления и выдачи листа о нетрудоспособности после выезда граждан ПМР за пределы государства для получения экстренной либо неотложной медицинской помощи или при наличии направления на лечение. Это позволит обеспечить реализацию принципа справедливости и соблюсти права пациентов.

Представленным сегодня проектом предлагается дополнить перечень случаев, при наступлении которых предусмотрено оформление и выдача листа о нетрудоспособности лицам, и, как следствие, выплата пособия по временной нетрудоспособности.

В ближайшее время законодательная инициатива Правительства будет направлена для дальнейшего рассмотрения в Верховный Совет.
gov-pmr.org
  • Вчера, 17:21
  • DTV
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