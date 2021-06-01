Если эпидемиологическая ситуация будет стабильна, то решение о свободном пересечении границы после 1 июля будет продлено без указания дат.
«Если ситуация будет стабильна, режим свободного пересечения границы будет сохранен», - сообщил Вадим Красносельский на встрече с посредниками и наблюдателями в переговорном процессе.
Напомним, в Тирасполе прошла встреча Президента ПМР с посредниками и наблюдателями в переговорном процессе. Прибывшая в приднестровскую столицу делегация представлена форматом «3+2». Она многочисленна – порядка двадцати должностных лиц. Кто-то из прибывших – частые визитеры в республику, для других это первое знакомство с Приднестровьем. В составе дипломатической группы – Виталий Тряпицын и Андрей Горобцов (РФ), Виктор Крыжановский и Артем Торкаенко (Украина), Ричард Тиббельс и Петер Михалко (ЕС), Джордж Кент (США), Томас Майер-Хартинг, Клаус Нойкирх, Анна Либерг (ОБСЕ) и другие. С приднестровской стороны, помимо Главы государства – Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, Председатель Верховного Совета Александр Коршунов, вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева, Министр иностранных дел Виталий Игнатьев и его заместитель Александр Стецюк. Кроме того, к дискуссии приглашены госсоветник Президента ПМР Анна Волкова, представляющая Совещательное собрание первых приднестровских депутатов, и руководящий состав общественных организаций: Владимир Ладункин (Общественная палата ПМР), Юрий Чебан (ОНФ), Петр Богуцкий (Союз украинцев Приднестровья), Виорика Кохтарева (Союз русских общин Приднестровья), Сергей Санду (Союз молдаван Приднестровья).