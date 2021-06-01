Блогер "признал" вину в организации массовых беспорядков в стране, и назвал имя человека, который мог передать данные о нем белорусским властям. Задержанный в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич вечером в четверг, 3 июня, появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ и дал ряд показаний против себя и своих соратников.
Так, Протасевич в обнародованном "интервью" заявил, что признает вину по статье об организации массовых беспорядков и уважает Александра Лукашенко, передает korrespondent.net.
"Я это открыто признаю, что я был одним из тех людей, которые обнародовали призывы выйти на улицу девятого числа [9 августа 2020 - день выборов президента Беларуси] ... И дальше я признавал, что призывы, которые публиковал в том числе и я, они стали следствием того, что на улице, собственно, начался бесконтрольный беспорядок", - сказал Протасевич.
Белорусского оппозиционера также спросили об отношении к Лукашенко: "Когда я стал все больше и больше втягиваться именно не в журналистскую работу, а в политическую... тем больше я стал понимать, что многие вещи, за которые критиковали Александра Григорьевича, на самом деле это просто попытка давления. И что во многих моментах он совершал, извиняюсь за такое выражение, как человек со стальными яйцами".
Еще одно "признание" Протасевича касалось и белорусской оппозиции во главе со Светланой Тихановской. Он заявил, что деятельность оппозиции финансируют литовские налогоплательщики и "частные спонсоры", а инициативе Белорусский дом в Варшаве польское правительство напрямую выделил 50 млн злотых.
Оппозиционер также назвал якобы цель санкций против Беларуси - чтобы ее экономика "рухнула быстрее. Если [это произойдет], люди выйдут на улицы для того, чтобы ... это будут голодные бунты. И это, собственно, и является одной из целей экономических санкций".
Также Протасевич заявил, что за перехватом самолета, на котором он летел, может стоять член штаба Тихановской Даниил Богданович, с которым у Протасевича якобы был конфликт.
Кроме того, Протасевич раскритиковал Степана Путило, который вместе с ним основал Telegram канал NEXTA, и назвал последний "дойной коровой". Также блогер заявил, что его якобы пытались отстранить от различных проектов, которые основывала белорусская оппозиция.