В период с 28 мая по 3 июня на территории республики зарегистрировано 195 заявлений и сообщений о преступлениях. По 159 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый установлен), один грабёж (раскрыт), 34 кражи (16 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано три факта в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и четыре преступления в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано восемь граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны три госдолжника и два неплательщика алиментов.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1464 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 18 водителей, которые были за рулём транспорта в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено восемь таких водителей, г. Бендеры – четыре, г. Тирасполь – три, Григориопольского района – два и Дубоссарского – один.
С 28 мая по 3 июня на территории республики зарегистрировано четыре пожара: в г. Бендеры, с. Кицканы, пос. Маяк и с. Незавертайловка. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 24 административных протокола. mvdpmr.org