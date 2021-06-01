Молдавским гражданам не придется больше предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при въезде в Украину, если они владеют сертификатом о вакцинации.
Украинские власти заявляют, что готовы подписать соответствующее взаимное соглашение, передает noi.md
«Европейский союз решил ввести цифровой сертификат или паспорт вакцинации. Мы, как Министерство иностранных дел, объединили наших коллег из Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации с ЕС, и они уже предметно разговаривают о том, чтобы наш цифровой сертификат был полностью синхронизирован с европейским», - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Украина достигла договоренностей с Венгрией, Молдовой, Грузией и Турцией еще до завершения разработки платформы по «зеленому паспорту».
«Цифровой сертификат будет синхронизирован с сертификатом ЕС с июля. Мы не хотим ждать до июля, поэтому начали сотрудничать с некоторыми соседними странами в области признания сертификатов в письменном виде, физически предъявленных сертификатов. В настоящее время мы договорились об этом с Венгрией, Молдовой, Грузией и Турцией», - добавил украинский чиновник, уточнив, что этот процесс требует некоторых бюрократических вмешательств.
Напомним, что ранее для въезда в Украину граждане Молдовы должны были сдать отрицательный тест на COVID-19 и приобрести медицинскую страховку. Как сообщалось ранее, путешествовать по Европейскому союзу граждане смогут и без вакцин и без электронного ковид-паспорта. Их право на свободное передвижение не будет нарушаться. Однако эти граждане должны будут предъявлять отрицательные тесты на COVID-19 или соблюдать режим карантина/самоизоляции.
Это следует из ответов официальных лиц Евросоюза относительно порядка действия электронных ковид-паспортов (EU Digital COVID Certificate или EUDCC), вводимых Евросоюзом с 1 июля 2021 года для передвижения по ЕС. В Евросоюзе подчеркнули, что новый сертификат не станет условием для свободного передвижения по блоку.
В информационном бюллетене, выпущенном Еврокомиссией, говорится, что "нет никакой дискриминации в отношении лиц, не прошедших вакцинацию. Лица, не прошедшие вакцинацию, должны иметь возможность продолжать осуществлять свои права на свободное передвижение, при необходимости с учетом таких ограничений, как тестирование или карантин/самоизоляция".