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Санду требует разблокировать Приднестровье, которое и так открыто

Санду требует разблокировать Приднестровье, которое и так открыто

Президент Молдавии Майя Санду провела консультации с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом. Встреча состоялась сегодня, 4 июня, в рамках визита американского чиновника в регион для участия в обсуждении приднестровского урегулирования.

Санду акцентировала внимание на нарушении прав человека в Левобережном регионе, продемонстрировав сомнительную осведомленность о реальном положении дел, пишет eadaily.com.

«Мы обменялись мнениями о консультациях, проведенных группой „3 + 2“ в эти дни, мы обсудили приоритетные темы этого периода — борьбу с пандемией и кампанию вакцинации, в том числе поддержку, которую мы будем продолжать оказывать в этом отношении населению Приднестровского региона. Я выразила озабоченность ситуацией с правами человека в регионе и повторила наш призыв разблокировать движение между двумя берегами Днестра», — рассказала Майя Санду.

При этом власти Приднестровья еще с 30 апреля вернули допандемийный, то есть свободный режим пересечения границы (до этого въезд и выезд возможен был только с согласования оперштаба МВД ПМР) и продлили минимум до конца июня.

Ранее Санду говорила, что «приднестровский вопрос должен занимать одно из главных мест в повестке полноценного правительства, которое будет сформировано в РМ после парламентских выборов, запланированных на 11 июля 2021 года».

Накануне представители посредников (ОБСЕ, Россия, Украина) и наблюдателей (США и Евросоюз) побывали в Кишиневе и Тирасполе, чтобы услышать непосредственно мнение сторон.

Говоря о ситуации со стагнацией переговорного процесса, президент Приднестровья Вадим Красносельский обратил внимание участников работы Постоянного совещания на ужесточившееся давление со стороны молдавских властей и на то, что они отказываются выполнять взятые на себя ранее обязательства.

«При этом власти Молдавии создают новые проблемы: они организовали банковскую и финансовую блокады, задерживая на границе грузы для Приднестровья и угрожая ограничением свободы передвижения приднестровских граждан», — заявил приднестровский лидер.

Как сообщало EADaily, заняв должность президента РМ в декабре прошлого года, Санду поспешила выразить сожаление о чрезмерно «мягком подходе», применяемом до этого Кишиневом к приднестровскому урегулированию и реинтеграции ПМР с Молдавией. Она заявила, что не будет встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, как это делал ее предшественник социалист Игорь Додон (провел семь таких консультаций), а ее сторонники из партии «Действие и солидарность» стали публично называть жителей Левобережья «сепаратистами», во время президентской избирательной кампании они физически препятствовали волеизъявлению приднестровцев и оскорбляли их.

«Я встречаюсь только с теми людьми, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Республики Молдавия», — говорит Майя Санду.

eadaily.com
  • Вчера, 19:32
  • DTV
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