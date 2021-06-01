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Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом

Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом

Речь пойдёт об урегулировании двусторонних отношений, о стратегической стабильности, процессах разоружения, экологии и борьбе с пандемией коронавируса.
Президент России Владимир Путин перечислил темы, которые планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве, сообщает life.ru

Речь об этом зашла на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках.

Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о пандемии и о вопросах экологического характера", — перечислил российский лидер.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
life.ru
  • Сегодня, 06:57
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