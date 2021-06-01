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Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров

Турция обнаружила в Черном море новое газовое месторождение объемом 135 млрд кубометров

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, теперь объем обнаруженных республикой резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что Анкара обнаружила новое газовое месторождение в Черном море.

"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине "Амасра-1" на участке "Сакарья" в Черном море", - сказал турецкий лидер, выступая по турецкому телевидению, передает ТАСС

По словам Эрдогана, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров.

21 августа 2020 года Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".

Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что "объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров".
tass.ru
  • Сегодня, 07:10
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