По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, теперь объем обнаруженных республикой резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что Анкара обнаружила новое газовое месторождение в Черном море.
"Наше буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине "Амасра-1" на участке "Сакарья" в Черном море", - сказал турецкий лидер, выступая по турецкому телевидению, передает ТАСС
По словам Эрдогана, теперь объем обнаруженных Турцией резервов природного газа в Черном море достиг 540 млрд кубометров.
21 августа 2020 года Эрдоган объявил, что Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа. К 2023 году власти рассчитывают начать его поставки на внутренний рынок. В ближайшее время, отметил президент, власти решат технические вопросы, касающиеся добычи газа из этого месторождения, и "незамедлительно приступят к бурению".
Между тем в середине октября прошлого года Эрдоган заявил, что "объем доказанных резервов газа на участке "Дунай-1" месторождения "Сакарья" составил 405 млрд кубометров". tass.ru