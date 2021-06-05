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В Киеве обвинили Германию и Францию в потере Крыма

В Киеве обвинили Германию и Францию в потере Крыма

В Киеве заявили о том, что Германия и Франция должны нести ответственность за «оккупацию Крыма», поскольку они препятствовали вступлению Украины в НАТО.

С такими обвинениями в адрес Берлина и Парижа 4 июня выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Выступая на брифинге после очередного заседания СНБО, он напомнил о том, что именно Германия и Франция отказались предоставить Украине и Грузии План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в 2008 году, передаетeadaily.com.

Он объяснил такие действия ведущих стран Европы заинтересованностью в сотрудничестве с РФ, поскольку они являются политическими и экономическими партнерами «страны агрессора».

«И нам это очень неприятно. Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны», — заявил Данилов.

Также он добавил, что недостаточно одной лишь обеспокоенности в случае, если одна страна нарушает границы другой. Таким образом Данилов фактически обвинил западных партнеров по «нормандскому формату» в том, что они помогли России «оккупировать» Крым.

При этом он дипломатично не стал упоминать о том, что против вступления Украины в НАТО настроены не только страны Европы, но и США. На фоне нескончаемых заявлений о поддержке «территориальной целостности» Украины и выбранного ей курса на «демократию», реальной поддержки стремления Незалежной в НАТО нет.

Последний раз отповедь на эту тему в Киеве получили от заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посещала Украину в начале мая вместе со своим шефом Энтони Блинкеном.

Устав от нытья украинских политиков по поводу непринятия Украины в НАТО, она сухо посоветовала им эту тему не педалировать, а заняться «конкретными реформами».

Однако критиковать Вашингтон на Украине пока не решаются, поэтому все упреки в «зраде» обращены на европейских «партнеров».

Как сообщало EADaily, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник посетовал на то, что Германия не поддерживает стремление Украины относительно вступления в НАТО из-за страха перед президентом России Владимиром Путиным.

eadaily.com
  • Сегодня, 07:16
  • DTV
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