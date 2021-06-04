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Диетологи рассказали об опасности соленых и маринованных огурцов

Диетологи рассказали об опасности соленых и маринованных огурцов

Специалисты по питанию рассказали, чем могут быть опасны для здоровья маринованные огурцы. Их мнения опубликовал портал Eat This, Not That!

Диетолог Джей Ковин (Jay Cowin) напоминает, что один соленый огурец может содержать до 66 процентов дневной нормы натрия, необходимой взрослому человеку. «Однако ограничиться одним огурцом бывает непросто, так как они очень вкусные. Из-за этого организм получает излишнее количество соли, что вредит здоровью», — сказал Ковин.

Как утверждает доктор Вакас Ахмад Батар (Waqas Ahmad Buttar), в долгосрочной перспективе чрезмерное потребление солений может привести к повышению кровяного давления и проблемам с почками, пишет lenta.ru.

Кроме того, доктор Рашми Биакоди (Rashmi Byakodi) сообщила, что другим побочным эффектом увлечения соленьями могут стать гипертония и метеоризм. Она также напомнила, что соленая пища повышает аппетит. Так как маринованные огурцы содержат мало калорий, человек, употребляющий их слишком часто, может начать переедать, борясь с ложным ощущением голода.

Помимо этого стоит помнить, что соленые и маринованные огурцы не заменяют свежие овощи.

lenta.ru
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
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