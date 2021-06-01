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Британские ученые выделили из зеленого чая соединение для борьбы с COVID-19

Британские ученые выделили из зеленого чая соединение для борьбы с COVID-19

Благодаря зеленому чаю может появиться лекарство, способное бороться с коронавирусом SARS-CoV-2, считают ученые из Великобритании.

«Старейшая природная аптека» всегда являлась сокровищницей потенциально новых лекарств. Внимание на это обратил доктор Суреш Моханкумар. Он объяснил, что специалисты Университета Суонси отсортировали природные соединения, которые могут полезны при коронавирусе, при помощи нейросети, передает riafan.ru

«Соединение, которое, по прогнозам нашей модели, является наиболее активным, — это галлокатехин, который присутствует в зеленом чае», — рассказал Моханкумар.

Теперь ученым предстоит дополнительное исследование в ходе которого они докажут эффективность соединения при помощи клинических испытаний. Уверенность в том, что исследование принесет пользу в борьбе с COVID-19, выразил и профессор Эндрю Моррис. Результат работы опубликован в RSC Advances.

riafan.ru
  • Сегодня, 07:12
  • DTV
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