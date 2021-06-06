В воскресенье, 6 июня, несколько десятков человек организовали протест перед консульством Молдовы во Франкфурте.
Люди недовольны тем, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не увеличила количество избирательных участков, которые откроются за рубежом на досрочных парламентских выборах 11 июля, сообщает tv8.md
В руках у протестующих были флаги Республики Молдова и плакаты с надписями: «Не игнорируйте нас», «Мы хотим голосовать», «Молдова - наша Родина».
«Мы хотим больше избирательных участков», - скандировали граждане Молдовы.
«Мы, молдаване во Франкфурте, собрались перед консульством в знак протеста против решения ЦИК не увеличивать число избирательных участков. Мы глубоко возмущены тем, что нарушается наше право голоса», - сказал один из протестующих.
Протестующие попросили ЦИК пересмотреть свое решение, а власти наказать тех, кто нарушает их право голоса.
Напомним, что ранее ЦИК приняла решение не увеличивать число избирательных участков за рубежом.
В связи с этим партия «Действие и солидарность» (ПДС) объявила об организации акции протеста 7 июня перед офисом Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
ЛДПМ и Платформа DA также заявили о том, что присоединятся к протесту.