Люксембург, Казахстан и Россия лидируют в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения, в аутсайдерах - Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. В 2020 году динамика цен на газ на европейском рынке была неравномерной, передает ria.ru
"В первой половине года произошел беспрецедентный спад в связи с теплой зимой и высокой загруженностью газохранилищ, однако во второй половине ситуация изменилась, цены стали расти. Тем не менее среднегодовая цена была существенно ниже уровня 2019 года", - говорится в исследовании.
Так, на голландской биржевой площадке TTF цена в среднем за 2020 год сократилась по сравнению с 2019-м на 28,9 процента, до 113 долларов за тысячу кубометров.
Однако, уточняют эксперты, доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан. В исследовании указан объем газа, который могли приобрести на свои средние зарплаты жители различных стран.
Первое место в рейтинге занял Люксембург, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа. "В этой стране относительно невысокие цены на газ, и при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", - говорится в исследовании.
На втором месте — Казахстан (7,5 тысячи кубометров), где невысокие зарплаты, но и стоимость газа самая низкая из всех стран рейтинга. На третьем месте находится Россия, жители которой могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа.
Четвертое и пятое места рейтинга занимают Великобритания и Бельгия.
Аутсайдеры
Меньше всего природного газа могут приобрести украинцы. "На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге. Цены на газ на Украине по европейским меркам не самые высокие, однако при этом в стране очень низкий уровень зарплат", - отмечается в исследовании.
На втором и третьем местах с конца находятся Молдова и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могу приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц.
Четвертое и пятое места с конца занимают Сербия и Португалия. Самый дешевый и самый дорогой
Эксперты также проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Самый дешевый газ - в Казахстане (4,3 рубля за кубометр), на втором месте находится Россия (6,5 рубля за кубометр).
Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России на 4,3 рубля. В первую пятерку по дешевизне газа также входят Турция и Молдова.
Самый дорогой газ - в Швеции (101,3 рубля за кубометр). "Однако Швеция стремится к максимальному использованию возобновляемой энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране незначительно", - отмечают эксперты.
Также дорогой газ в Нидерландах, Италии и Испании — более 80 рублей за кубометр.
Говоря о динамике цен на газ, следует заметить, что в большинстве — 24 — странах Европы они снизились. Наиболее значительно газ подешевел в Литве (-27,2 процента), Болгарии (-23,3 процента) и Латвии (-20,2%). Рост цен отмечен в девяти странах, из них наиболее существенно топливо подорожало на Украине (более чем в два раза), Казахстане (+34,2 процента), Белоруссии (+14,5 процента). В России этот показатель составил три процента, что не выше инфляции.
Цены вырастут
Эксперты предполагают, что в 2021 году биржевые цены на газ вырастут. "Это обусловлено той ситуацией, которая складывается на рынке. Холодная зима и весна истощили европейские хранилища, их заполняемость к концу марта составила всего 30 процентов, а пополнение началось значительно позже, чем в прошлом году. Соответственно, тот рост цен, который начался в прошлом году, скорее всего, продолжится и в текущем", - говорится в исследовании.
В России, где цена на газ регулируются правительством, рост, по мнению экспертов, не превысит пяти процентов.
"Учитывая динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян как минимум останется на уровне прошлого года", - отмечается в исследовании.
Исследование подготовлено на основе данных Центробанка, ОЭСР, Евростата, статкомитетов и регулирующих органов стран. Показатели по Украине, Казахстану, России и Белоруссии приведены по состоянию на май 2021 года, по остальным странам - на конец 2020 года.