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Сколько стоит «Спутник V»

Сколько стоит «Спутник V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал стоимость вакцины «Спутник V»
Стоимость вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» с доставкой составляет порядка 900 рублей, закупку препарата осуществляет государство. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает iz.ru

«Конечно же, ковид вызвал дополнительные расходы. Это в первую очередь расходы на вакцинацию. «Спутник V» стоит порядка 900 рублей с учетом доставки, все это оплачивается государством сегодня», — сказал глава Минздрава в интервью «РИА Новости».

Отмечается, что всего для вакцинации россиян закупили уже свыше 30 млн доз «Спутника V».

5 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Мурашко также заявил, что ряд регионов страны близок к победе над коронавирусом.

За день до этого президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ призвал граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции. Глава государства напоминал, что вакцинация в стране является бесплатной, комфортной и добровольной. Путин также указывал на то, что от применения российской вакцины не зафиксировано ни одного летального исхода.

Масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.
  • Сегодня, 09:57
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