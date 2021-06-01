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Тарифы в электротранспорте на 2022 год

Тарифы в электротранспорте на 2022 год

Постановлением правительства в Приднестровье установлены предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров электрическим транспортом на следующий год, сообщает newspmr.com

Согласно документу, на 2022 год установлены следующие предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров в троллейбусах:

1). Перевозка пассажиров электрическим транспортом – 3 рубля с человека за 1 поездку.

2). Проездной билет перевозки пассажира электрическим транспортом – 132 рубля с человека в месяц.

3). Провоз багажа, разрешенного к провозу в электрическом транспорте – 3 рубля за 1 место багажа.

По сравнению в текущим годом, предельные уровни тарифов на перевозку пассажиров электрическим транспортом остались прежними.

Данные тарифы будут действовать с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно.
  • Сегодня, 10:23
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