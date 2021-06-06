



Группа хакеров Anonymous обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты через публикации в Twitter и пренебрежении к инвестициям обычных людей. Послание к миллиардеру опубликовано на официальном ютьюб-канале организации, сообщает

"Пока у трудолюбивых людей рушатся надежды из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, находясь в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", — говорится в видео.



Хакеры также уличили Маска в неискренности, поставив под сомнение его желание улучшать мировую экологию. По мнению Anonymous, бизнесмен "пытается играть по обе стороны", поскольку майнинг криптовалют не может улучшить ситуацию с углеродными выбросами.



Ранее твиты Маска сильно влияли на котировки криптовалюты: например, когда миллиардер в январе упомянул биткоин в подписи на страничке в Twitter, его стоимость резко превысила 37 тысяч долларов. Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало и ее росту.



На этой неделе бизнесмен пошутил о своем "расставании" с биткоином, прикрепив эмодзи с разбитым сердцем и подписав пост немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть в конце концов это было не важно?" После этого курс самой популярной в мире криптовалюты обвалился на тысячу долларов.

Группа хакеров Anonymous обвинила главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в чрезмерном влиянии на криптовалюты через публикации в Twitter и пренебрежении к инвестициям обычных людей. Послание к миллиардеру опубликовано на официальном ютьюб-канале организации, сообщает ria.ru "Пока у трудолюбивых людей рушатся надежды из-за ваших публичных истерик, вы продолжаете издеваться над ними с помощью мемов, находясь в одном из своих особняков. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили равного себе. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", — говорится в видео.Хакеры также уличили Маска в неискренности, поставив под сомнение его желание улучшать мировую экологию. По мнению Anonymous, бизнесмен "пытается играть по обе стороны", поскольку майнинг криптовалют не может улучшить ситуацию с углеродными выбросами.Ранее твиты Маска сильно влияли на котировки криптовалюты: например, когда миллиардер в январе упомянул биткоин в подписи на страничке в Twitter, его стоимость резко превысила 37 тысяч долларов. Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin, что поспособствовало и ее росту.На этой неделе бизнесмен пошутил о своем "расставании" с биткоином, прикрепив эмодзи с разбитым сердцем и подписав пост немного измененной цитатой из песни группы Linkin Park "In the End": "То есть в конце концов это было не важно?" После этого курс самой популярной в мире криптовалюты обвалился на тысячу долларов.

Биткоин упал более чем вдвое с апрельского исторического максимума, до 30 тысяч долларов



Напомним, каждый твит Маска о криптовалюте сильно влияет на ее котировки: когда миллиардер в январе упомянул биткоин в подписи на страничке в Twitter, его стоимость резко превысила 37 тысяч долларов. В мае Маск твитнул, что компания Tesla теперь не будет принимать биткоины в качестве оплаты при продаже электромобилей - и валюта снова упала.



Но позднее Илон Маск стал чаще упоминать криптовалюту Dogecoin - и она также поднялась в цене.