Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов и указ о сохранении и восстановлении лесов. Президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в понедельник, 7 июня, сообщил о подписании двух законов в сфере экологии.
В частности, он утвердил запрет пластиковых пакетов в точках торговли и сферы обслуживания с 2022 года, а также подписал указ о сохранении и восстановлении лесов, который предусматривает высадку миллиарда деревьев за три года, сообщает korrespondent.net
"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече", - отметил Зеленский.
Также он анонсировал аудит водных ресурсов Украины.
"Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построены 4 современные лаборатории и начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", - отметил Зеленский.
Отметим, ежегодно в Украине на свалки отправляется до 2,5 миллионов тонн упаковки - на полигонах этот мусор остается на десятки лет.