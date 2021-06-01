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В Украине новые экологические законы

В Украине новые экологические законы
Президент подписал закон о запрете пластиковых пакетов и указ о сохранении и восстановлении лесов.
Президент Владимир Зеленский в ходе форума Украина 30 в понедельник, 7 июня, сообщил о подписании двух законов в сфере экологии.

В частности, он утвердил запрет пластиковых пакетов в точках торговли и сферы обслуживания с 2022 года, а также подписал указ о сохранении и восстановлении лесов, который предусматривает высадку миллиарда деревьев за три года, сообщает korrespondent.net

"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине 1 млрд деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь на нашей встрече", - отметил Зеленский.

Также он анонсировал аудит водных ресурсов Украины.

"Будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины. Подготовка к управлению речными бассейнами. Построены 4 современные лаборатории и начался государственный мониторинг, который охватывает все главные реки Украины", - отметил Зеленский.

Отметим, ежегодно в Украине на свалки отправляется до 2,5 миллионов тонн упаковки - на полигонах этот мусор остается на десятки лет.
  • Сегодня, 11:01
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