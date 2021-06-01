На заседании Оперативного штаба при Президенте по профилактике и предотвращению распространения вируса отмечено, что коронавирус меняет свое поведение. Подверженных инфицированию становится меньше, при этом течение болезни – сложнее. Половина госпитализированных граждан тяжело переносят COVID-19. Выше прежнего показатель летальности: в целом за время пандемии – 2,4%, а в мае превысил 5%.
Среднесуточный показатель регистрации фактов заражения коронавирусом на минувшей неделе – 22, на текущей – 15. Четыре функционирующих госпиталя заняты на 20%. Лечение в них проходят 184 приднестровца. Коечный фонд сокращен в два с половиной раза. Если ситуация будет развиваться в таком русле и далее, в ближайшей перспективе вероятно сохранение двух инфекционных стационаров – Слободзейского и Рыбницкого.
Учитывая улучшение эпидобстановки, продолжается постепенное смягчение карантинных ограничений.
Президент сообщил о своем решении сохранить допандемийный режим пересечения приднестровской границы до особого распоряжения, то есть без указания конкретных дат. Если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, особые ограничительные условия возвращены не будут.
Еще одно президентское решение, принятое после обсуждения со специалистами СЭС и членами Оперштаба, – разрешение организации детского досуга на лагерных площадках. В строй возвращаются не только государственные и муниципальные оздоровительные лагеря, но и частные площадки. Санэпидемслужбе поручено взять объекты на особый контроль – как до открытия, так и в процессе работы.
Новость для будущих молодоженов и их окружения: присутствовать на церемонии бракосочетания снова можно родным и близким – с соблюдением карантинных норм.
На текущей неделе в городах республики пройдут церемонии награждения медалистов. Их рекомендовано провести на открытых площадках. В парках и скверах возобновляется практика проведения тематических культурно-массовых мероприятий. Президент поручил главам госадминистраций подготовить график на летний период.
Среди ближайших мероприятий – празднование Дня России 12 июня. Вадим Красносельский призвал максимально задействовать творческие коллективы, выступления которых на открытых – сценических и импровизированных – площадках вызывает интерес у граждан и безопасно с точки зрения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает president.gospmr.org