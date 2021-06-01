На 69-м году жизни умер приднестровский историк, профессор Николай Вадимович Бабилунга.
Николай Вадимович был одним из создателей ПГУ, основал научно-исследовательскую лабораторию «История Приднестровья» и две кафедры на истфаке.
В научном мире Молдовы и Приднестровья Николай Вадимович известен как историк, журналист, политический комментатор, автор и соавтор, редактор и координатор многих научных работ. Автор учебников по истории Приднестровья.
Николаю Бабилунге было 69 лет.
Днестр ТВ выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Николая Бабилунге.