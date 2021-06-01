Ремонту коллектора было посвящено одно из рабочих совещаний Главы Правительства. К обсуждения приглашены Вице-премьер - министр экономического развития, глава Бендер и директор ГУП «Водоснабжение и водоотведение». Открывая совещание, Александр Мартынов отметил, что практика «латания дыр» приносит мало эффекта:
«Находиться постоянно в состоянии тревоги и в ожидании того, где рванет в очередной раз и к каким последствиям приведет – это не правильно. Здесь необходимаоценка проблемы, в том числе и денежная, и среднесрочная программа по плановому устранению этой проблемы. Тут нужен системный подход».
Всем ответственным ведомствам ранее было дано поручение изучить ситуацию. Как рассказал Вице-премьер-министр экономического развития, ситуация с состоянием коллектора сложная и объем средств, необходимых на ремонт, велик. Кроме инвестиционной программы предприятия, подключать необходимо и Фонд капвложений, передает пресс-служба правительства.
«Мы сегодняшнюю инвестпрограмму, которая была разделена на водоснабжение и часть на водоотведение, в итоге сосредоточили только на канализационномколлекторе. И надо предусмотреть финансирование целевое, а водоснабжением мы тоже должны заниматься. Часть сетей, к сожалению, у нас не в самом лучшем состоянии», - констатировал директор водоснабжающего предприятия Владимир Ботнарь.
Специалисты провели расчёты, а также определили план аварийных участков канализационного коллектора, нуждающиеся в замене в ближайшее время. Так, необходимая сумма в расчете на 10 лет с 2022 по 2032 годы составляет порядка 446 млн рублей.
Данным вопросом заниматься необходимо уже сейчас, считают специалисты. Иначе прогноз может быть неутешительным:
«Прогноз, который вообще возможен – это затопление части города», - отметил Владимир Ботнарь.
«Не заниматься коллектором не получится. Последние четыре года мы занимаемся ремонтом только на аварийных участках, где происходит обрушение грунта, стоки идут в ливневую канализацию, либо просто непонятно куда уходят. Не получится ими не заниматься. Благо, что мы прошли центр», - выразил мнение глава города Роман Иванченко.
В свою очередь глава Минэкономразвития отметил, что в этом году из инвестпрограммы водоснабжающего предприятия выделены средства на ремонт одного из центральных участков:
«Реконструкция канализационного коллектора с диаметром 1 тыс., замена на полипропиленовые трубы диаметром 800 по ул. Кирова и ул. Лазо, протяженностью 600 метров на сумму 9 млн рублей. Реконструкция коллектора с диаметром 1200 с заменой на трубы диаметра 1000 полипропиленовые по улице Шестакова до Ткаченко протяженностью 100 метров на сумму – 4 млн 265 тыс. рублей».
«Это действительно очень серьезная поддержка для города. В настоящее время, если мы закончим работы хотя бы по улице Ткаченко, то снизим аварийность и не будет опасений, что провалится общественный транспорт или иной. Конечно, расслабляться не стоит, но в крайнем случае более или менее интенсивно можно будет заниматься его реконструкцией», - рассказал мэр Бендер.
По данным Романа Иванченко, самое большое число аварий в городе – именно на канализационном коллекторе. Еще одна проблемная зона – перекачивающая канализационная насосная станция.
«У нас была аварийная ситуация в этом году и она показала, что это слабое и уязвимое место. И, если там будет беда, то потонет весь город. Это узкое место, которое для города важно», - сказал глава госадминистрации Бендер.
Выслушав мнения, Председатель Правительства поручил проработать план-график по реконструкции канализационного коллектора в городе.
«Если ситуация настолько сложная, то давайте тогда при планировании Фонда капитальных вложений на следующий год закладывать 20 млн рублей и двигаться вперед. Других вариантов нет», - резюмировал Александр Мартынов.
Речь шла и о ремонте очистных сооружений города, износ которых высок. По мнению специалистов, уже в ближайшее время необходимо обратить внимание на их состояние.
Профильное предприятие разрабатывает два плана дальнейших действий – это ремонт очистных сооружений города или их объединение с объектом, обслуживающим Тирасполь. По мнению специалистов, столичные системы очистки могут работать эффективно на больших объемах. При этом потребуется реконструкция только лишь насосной станции. Для этого необходимо порядка 66 млн рублей. В этом направлении также необходимо начинать работы уже сейчас.
«Головная насосная станция, которая есть сейчас в Бендерах, находится не в самом лучшем состоянии. Поэтому необходимо начинать именно с нее, - отметил директор ГУП «Водоснабжение и водоотведение». - У нас нет времени, потому что уже доведено до состояния, когда пора обращать внимание».
Глава Правительства поручил до 1 августа проработать данный вопрос и представить конечное решение, чтобы в дальнейшем заложить средства для финансирования среднесрочной программы, начиная со следующего года, на 3-5 лет. gov-pmr.org